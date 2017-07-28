Украина выразил России протест из-за отправки в Донбасс гуманитарного груза

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с отправкой в Донбасс очередного гуманитарного груза, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Очередная 67-я автомобильная колонна с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс в четверг. Конвой доставил медикаменты, средства санитарной эпидемиологической обработки, учебную литературу и продуктовые детские наборы.

"С территории России в очередной раз были незаконно перемещены через государственную границу Украины грузовые автомобили под предлогом доставки того, что российской стороной было заявлено как "гуманитарный груз"… МИД Украины заявил официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", — говорится в комментарии МИД, опубликованном в пятницу на официальном сайте.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 69 тысяч тонн гуманитарных грузов.