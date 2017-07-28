В Японии рассказали подробности запуска новой баллистической ракеты КНДР

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Баллистическая ракета КНДР, запущенная в ночь на субботу, пролетела в воздухе около 45 минут над Японским морем, но данных об ущербе пока не поступало, сообщил журналистам генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, возможно, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", — сказал Суга в эфире телеканала NHK.

Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск, предположительно, баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени (17:41 мск) в провинции Чагандо. Страны экстренно созывают Советы национальной безопасности. Американские военные подтвердили пуск ракеты с территории КНДР, по оценке Пентагона, ракета могла быть баллистической.