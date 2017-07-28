Лавров подтвердил Тиллерсону, что РФ готова к нормализации отношений с США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Москва по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с Вашингтоном, а также к сотрудничеству, сообщает в пятницу МИД РФ.

"Сергей Лавров подтвердил, что наша страна по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня. Однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов", — сказано в сообщении ведомства.

При этом российский министр отметил, что принятые Москвой "ограниченные и абсолютно адекватные меры" в отношении американской дипсобственности в РФ — "это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов".

Помимо сокращения сотрудников дипмиссий США, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

В конце прошлого года США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.