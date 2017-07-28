Япония и Южная Корея созывают советы безопасности из-за пуска ракеты КНДР

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония и Южная Корея экстренно созывают в ночь на субботу советы национальной безопасности из-за данных о запуске КНДР баллистической ракеты, сообщают СМИ двух стран.

Премьер Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK заявил, что получил сообщения о пуске ракеты в КНДР. Правительство страны созывает заседание Совета нацбезопасности в час ночи (19:00 мск).

Как передает агентство Рёнхап, в это же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает Совет безопасности в Сеуле.

Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. По данным южнокорейских военных, пуск предположительно баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени (17:41 мск) в провинции Чагандо.