Армия Южной Кореи подтвердила пуск ракеты КНДР в провинции Чагандо

Пограничники КНДР на границе с Южной Кореей. Архивное фото

Пограничники КНДР на границе с Южной Кореей. Архивное фото

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР провела в ночь на субботу очередное ракетное испытание, сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

"Сегодня в 23:41 (17:41 мск) Северная Корея в провинции Чагандо произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря", — приводит агентство слова представителя комитета начальников штабов.

Ранее о том, что КНДР, предположительно, провела очередной ракетный пуск, сообщал ряд японских СМИ.