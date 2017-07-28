КНДР провела очередной ракетный пуск

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея произвела пуск очередной ракеты, сообщают японские СМИ.
Ракета пролетела около 45 минут над Японским морем и, возможно, упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщил журналистам генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, отметив, что сведений об ущербе пока нет.
"Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", — сказал он в эфире телеканала NHK.
Власти Японии и Южной Кореи созывают экстренное заседание Советов национальной безопасности обеих стран. Как заявил генсек японского кабинета министров, Токио рассматривает новое испытание в КНДР как явное нарушение резолюции Совбеза ООН и выражает решительный протест против действий Пхеньяна.