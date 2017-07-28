КНДР провела очередной ракетный пуск

Люди наблюдают за запуском ракет Северной Кореей по телевизору. Архивное фото

Люди наблюдают за запуском ракет Северной Кореей по телевизору. Архивное фото

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея произвела пуск очередной ракеты, сообщают японские СМИ.

Факт запуска подтвердили южнокорейские военные. По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск состоялся в 23.41 по местному времени (17.41 мск) в районе провинции Чагандо. Ракета, предположительно баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

Ракета пролетела около 45 минут над Японским морем и, возможно, упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщил журналистам генсек японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, отметив, что сведений об ущербе пока нет.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", — сказал он в эфире телеканала NHK.

В Пентагоне также заявили, что зафиксировали пуск баллистической ракеты и пообещали вскоре предоставить более подробную информацию. Ранее американское военное ведомство предупреждало о возможном испытании — предполагалось, что его могут приурочить к дню окончания Корейской войны, который в КНДР празднуют 27 июля.

Власти Японии и Южной Кореи созывают экстренное заседание Советов национальной безопасности обеих стран. Как заявил генсек японского кабинета министров, Токио рассматривает новое испытание в КНДР как явное нарушение резолюции Совбеза ООН и выражает решительный протест против действий Пхеньяна.