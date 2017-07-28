США
28.0728 июля19:19МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Миллиардные активы: в деле Гульнары Каримовой появились новые подробности

18:2728.07.2017
(обновлено: 18:38 28.07.2017)
04470
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкГульнара Каримова. Архивное фотоГульнара Каримова. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Узбекистане продолжается расследование в отношении дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. Генпрокуратура страны сообщила, что против Каримовой в отдельное производство выделено еще одно уголовное дело. В качестве меры пресечения выбран арест.

Дело о неуплате налогов

Гульнара Каримова. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Гульнара Каримова – "принцесса" Узбекистана, приговоренная к забвению
В октябре 2013 года Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против ООО "Terra Group", ООО"Prime Media", ООО "Gamma Promotion". По данным Генпрокуратуры, в рамках расследования в отношении трех частных компаний выяснилось, что Каримова замешана в преступной деятельности организованной группы.

В 2015 году Ташкентский областной суд приговорил Каримову к пяти годам тюрьмы по обвинению в вымогательстве, хищении и растрате государственного имущества, уклонении от уплаты налогов и сокрытии документов в целях уклонения от уголовной ответственности, однако детали расследования дела стали известны только в пятницу.

Как отмечает Генпрокуратура, вину дочери бывшего президента Узбекистана подтверждают показания членов организованной преступной группы, свидетелей и потерпевших, а также материалы проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний.

Новое расследование

Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Нары Гульнары: дочь президента Узбекистана может никогда не выйти из тюрьмы
Генпрокуратура не сообщает, где сейчас находится Каримова, но указывает, что против нее возбудили еще одно уголовное дело, и по нему в данный момент идет расследование.

Дочь бывшего президента обвиняется в завладении чужим имуществом, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и правил торговли, подделке документов и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Также ведомство отмечает, что общая сумма ущерба, причиненного интересам государства и граждан Узбекистана по обоим делам в отношении Каримовой составила 3 триллиона 746,8 миллионов сумов (около 738 миллионов долларов).

Активы за рубежом

Города мира. Ташкент. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк
Активы преступной группы с участием Каримовой выявлены в России
Ташкент обратился по официальным каналам к 12 странам, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, с которой была связана Каримова, на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллионов франков.

В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов. В Генпрокуратуре России заявили, что пока не получали запрос по поводу возможного ареста активов Каримовой. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость в Швейцарии, Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании. В Ташкенте сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы пытаются установить другие активы группы и вернуть их в Узбекистан.

В Генпрокуратуре Швейцарии уже отреагировали на просьбу Ташкента и заявили, что изучают новый запрос узбекских властей. По сообщению швейцарских правоохранителей, уголовное дело по подозрению в отмывании денег было открыто в стране в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой. На данный момент генпрокуратура арестовала их активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков.

Местонахождение неизвестно

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы
Адвокат Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа заявил, что не знает, где она находится, и попросил Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс из-за невозможности встретиться с клиентом.

Манжа отметил, что обеспокоен ситуацией в связи со слухами об ухудшении здоровья Каримовой, и отметил, что никто не получал о ней известий несколько месяцев.

Гульнара Каримова родилась в 1972 году. С 1995 года занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2008-м была назначена заместителем министра иностранных дел Узбекистана по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и также постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве. В 2010-2012 годах была послом Узбекистана в Испании.

В 2013 году Каримова оказалась в центре коррупционного скандала и была лишена дипломатического иммунитета. После этого точной информации о местонахождении дочери бывшего президента не появлялось, однако СМИ сообщали, что Каримова предположительно находится под домашним арестом.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена