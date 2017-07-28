Миллиардные активы: в деле Гульнары Каримовой появились новые подробности

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Узбекистане продолжается расследование в отношении дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. Генпрокуратура страны сообщила, что против Каримовой в отдельное производство выделено еще одно уголовное дело. В качестве меры пресечения выбран арест.
Дело о неуплате налогов
В 2015 году Ташкентский областной суд приговорил Каримову к пяти годам тюрьмы по обвинению в вымогательстве, хищении и растрате государственного имущества, уклонении от уплаты налогов и сокрытии документов в целях уклонения от уголовной ответственности, однако детали расследования дела стали известны только в пятницу.
Как отмечает Генпрокуратура, вину дочери бывшего президента Узбекистана подтверждают показания членов организованной преступной группы, свидетелей и потерпевших, а также материалы проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний.
Новое расследование
Дочь бывшего президента обвиняется в завладении чужим имуществом, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и правил торговли, подделке документов и легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Также ведомство отмечает, что общая сумма ущерба, причиненного интересам государства и граждан Узбекистана по обоим делам в отношении Каримовой составила 3 триллиона 746,8 миллионов сумов (около 738 миллионов долларов).
Активы за рубежом
В России узбекские следователи нашли активы на шесть миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более двух миллионов долларов. В Генпрокуратуре России заявили, что пока не получали запрос по поводу возможного ареста активов Каримовой. Также преступной группе принадлежали деньги и недвижимость в Швейцарии, Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании. В Ташкенте сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы пытаются установить другие активы группы и вернуть их в Узбекистан.
В Генпрокуратуре Швейцарии уже отреагировали на просьбу Ташкента и заявили, что изучают новый запрос узбекских властей. По сообщению швейцарских правоохранителей, уголовное дело по подозрению в отмывании денег было открыто в стране в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой. На данный момент генпрокуратура арестовала их активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков.
Местонахождение неизвестно
Манжа отметил, что обеспокоен ситуацией в связи со слухами об ухудшении здоровья Каримовой, и отметил, что никто не получал о ней известий несколько месяцев.
Гульнара Каримова родилась в 1972 году. С 1995 года занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2008-м была назначена заместителем министра иностранных дел Узбекистана по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и также постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве. В 2010-2012 годах была послом Узбекистана в Испании.
В 2013 году Каримова оказалась в центре коррупционного скандала и была лишена дипломатического иммунитета. После этого точной информации о местонахождении дочери бывшего президента не появлялось, однако СМИ сообщали, что Каримова предположительно находится под домашним арестом.