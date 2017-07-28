"Трамп прав": Саакашвили рассказал о "грязных играх" украинских олигархов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент США Дональд Трамп был прав в своих словах о ситуации на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Говоря о внешнеполитическом курсе главы США, Саакашвили напомнил, что не так давно Трамп "высказался об Украине"."Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", — сказал Саакашвили.

При этом многие украинские СМИ увидели в комментарии Саакашвили подтверждение недавних слов президента о том, что Киев "саботировал" его избирательную кампанию в 2016 году, оказывая тихую поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Сам Саакашвили обвинил СМИ в искажении своих слов. Как отметил политик в своем аккаунте в Facebook, он ничего не говорил о том, что Дональд Трамп имеет основания обвинять Украину во вмешательстве в выборы.

"В своем выступлении я всех призвал поддержать Украину и выразил уверенность, что Трамп подпишет санкции против России. И да, я, конечно, говорил об олигархической власти в Украине", — написал Саакашвили.

Ранее Трамп обвинил Киев в работе на улучшение позиций кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а генпрокурора Джеффа Сешнса — в том, что он не ведет расследование по этому поводу.

Саакашвили уехал в США после того, как его лишили его украинского гражданства, полученного им в 2015 году. Летом того же года после получения украинского паспорта политик лишился гражданства Грузии, где он разыскивается по нескольким обвинениям, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов госсредств на личные нужды.