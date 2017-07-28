В Госдуме прокомментировали заявления Варшавы о "фальсификации истории"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Заявление польского Института национальной памяти (IPN) о том, что опубликованные министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю, является попыткой выдумать "удобную" историю со стороны польских властей, заявил член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк.

"Польские русофобы дошли до полного абсурда, усмотрев фальсификацию в подлинных исторических документах Великой Отечественной войны, которые рассекретило министерство обороны России", — сказал Железняк журналистам в пятницу.

Российское военное ведомство ранее опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, на сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения советских военных в те годы.

IPN, не заявляя о сомнениях в подлинности документов, обратил внимание на то, что МО представило "старательно отобранные документы", чтобы "доказать предвзятый тезис" о том, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно "освободителями", вырвав материалы из общего контекста, а также снабдило публикацию вступлением, формирующим "ложную картину" событий.

Железняк также напомнил, что советские солдаты в годы Второй мировой войны спасли сотни тысяч жителей Польши от истребления нацистами, "освободили народы других стран Европы, которых фашистская Германия превратила в рабов". По его мнению, польское правительство "фактически топчет память своих предков и выдумывает новую "удобную" для современных властей Польши историю". Депутат полагает, что такая "удобная" история должна укладываться в русло антироссийских настроений, разжигаемых в Европе в последнее время.

"Нас глубоко возмущает близорукость и безответственность действий со стороны официальной Варшавы. Такие шаги на государственном уровне позволяют новым экстремистам думать, что им все дозволено, и это очень опасный сигнал для мирового сообщества, в котором, безусловно, есть здравые силы, способные противостоять возрождению фашизма", — отметил Железняк.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков ранее пообещал, что Минобороны России продолжит и в будущем публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам.