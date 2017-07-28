США
28.0728 июля19:18МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Госдуме прокомментировали заявления Варшавы о "фальсификации истории"

18:0128.07.2017
13149148
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоВ здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Заявление польского Института национальной памяти (IPN) о том, что опубликованные министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю, является попыткой выдумать "удобную" историю со стороны польских властей, заявил член комитета Госдумы по международным отношениям Сергей Железняк.

Министерство обороны России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Минобороны ответило на обвинения из Варшавы в "фальсификации истории"
"Польские русофобы дошли до полного абсурда, усмотрев фальсификацию в подлинных исторических документах Великой Отечественной войны, которые рассекретило министерство обороны России", — сказал Железняк журналистам в пятницу.

Российское военное ведомство ранее опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, на сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения советских военных в те годы.

IPN, не заявляя о сомнениях в подлинности документов, обратил внимание на то, что МО представило "старательно отобранные документы", чтобы "доказать предвзятый тезис" о том, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно "освободителями", вырвав материалы из общего контекста, а также снабдило публикацию вступлением, формирующим "ложную картину" событий.

Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны
Железняк также напомнил, что советские солдаты в годы Второй мировой войны спасли сотни тысяч жителей Польши от истребления нацистами, "освободили народы других стран Европы, которых фашистская Германия превратила в рабов". По его мнению, польское правительство "фактически топчет память своих предков и выдумывает новую "удобную" для современных властей Польши историю". Депутат полагает, что такая "удобная" история должна укладываться в русло антироссийских настроений, разжигаемых в Европе в последнее время.

"Нас глубоко возмущает близорукость и безответственность действий со стороны официальной Варшавы. Такие шаги на государственном уровне позволяют новым экстремистам думать, что им все дозволено, и это очень опасный сигнал для мирового сообщества, в котором, безусловно, есть здравые силы, способные противостоять возрождению фашизма", — отметил Железняк.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков ранее пообещал, что Минобороны России продолжит и в будущем публикацию исторических документов из архивных фондов ведомства, посвященных Великой Отечественной войне, а также другим историческим периодам.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Mix - Max
России надо официально объявить, что она отменяет решение Сталина о передаче Польше земель Селезии, являющимися в то время территорией Германии и пусть потом пшеки свои затылки чешут, как быть. Ведь закон о реституции никто не отменял)))
18:16
28.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Ын Чен
Мдя... в очередной раз доказывают что история повторяется и идет по кругу. Сначала переписывают историю, потом сговор с фашистами, а потом - а нас то за що. Короткая память у пшеков.
18:42
28.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена