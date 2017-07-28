Генпрокуратура Узбекистана раскрыла тайны следствия против Каримовой

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям узбекского Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Генпрокуратура страны в пятницу. Надзорное ведомство Узбекистана отмечает, что Каримова обвиняется в связях с преступной группой, у которой выявлены активы в 12 странах на сумму более 1,4 миллиарда долларов, в том числе в России.

Согласно материалам следствия, в частности, в Швейцарии выявлены 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. Также преступной группе, по заявлению правоохранителей, принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

Эксперты считают, что, обнародовав данные об уголовном деле против Гульнары Каримовой, новые власти страны решили избавиться от шлейфа недомолвок и сплетен вокруг нее.

Вымогательство и неуплата долгов

В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что под контролем и при содействии Каримовой члены преступной группы в 2001–2013 годах путем вымогательства завладели деньгами, акциями, долями и имущественными объектами на сумму около 230 миллиардов сумов (около 50 миллионов долларов); преступная группа уклонилась от уплаты налогов на сумму 2,9 триллиона сумов (725 миллионов долларов).

На территории России следственные органы Узбекистана выявили активы в виде денежных средств на 6 миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в жилом массиве "Рублевка" и восемь квартир в Москве, гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более 2 миллионов долларов.

"Вина Каримовой Гульнары в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу", — рассказали в Генпрокуратуре Узбекистана.

По данным ведомства, "продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан".

Данные разосланы по странам

В прокуратуре отметили, что узбекская сторона по официальным каналам направила компетентным органам зарубежных стран данные об аресте активов преступной группы, с которой была связана Каримова.

В Генпрокуратуре России сообщили, что пока не получали запрос по поводу возможного ареста активов, но если он придет, то "будет рассмотрен в установленном законом порядке". В Генпрокуратуре ФРГ отказались сообщать, получало ли ведомство данные об аресте активов преступной группы.

Единственным ведомством, сообщившим РИА Новости о получении запроса, стала Генпрокуратура Швейцарии. "Мы можем подтвердить, что генеральная прокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи, который в настоящее время изучается", — заявили в пресс-службе швейцарского генпрокурора.

Там отметили, что уголовное дело по подозрению в отмывании денег в результате коррупционных нарушений было открыто в Швейцарии в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой.

"На настоящий момент генеральной прокуратурой секвестированы активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (1 франк = 0,97 доллара США). С начала открытия уголовного дела в Швейцарии генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США", — заявили швейцарские правоохранители.

Эксперты РФ подсчитали

Стоимость лишь одного пентхауса, входящего в возможные московские активы Каримовой, может составлять 2-4,5 миллиона долларов, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Комментируя данные о московских активах, предположительно принадлежащих Каримовой, директор по городской и загородной недвижимости компании Knight Frank Алексей Трещев отметил, что стоимость квадратного метра в жилом комплексе "Камелот" может составлять 8-12 тысяч долларов. Один из самых крупных лотов в проекте имеет площадь 259 квадратных метров, соответственно, максимальная цена пентхауса в доме может составлять 2-3,1 миллиона долларов, подсчитал эксперт.

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева рассказала, что недавно в ЖК "Камелот" был выставлен на продажу пентхаус площадью 230 квадратных метров по цене в 2,5 миллиона долларов. "Если предположить, что тот объект, о котором пишут в интернете, действительно принадлежит Каримовой (ранее СМИ сообщали, что Каримовой принадлежит круглый трехуровневый пентхаус площадью 420 квадратных метров в "Камелоте"), то его примерную стоимость мы оцениваем в 4-4,5 миллиона", — добавила она.

Что касается особняка "в массиве "Рублевка", то не совсем понятно, в какой локации он находится, отметил Трещев. Он уточнил, что средняя стоимость участка на Рублево-Успенском шоссе варьируется от 60 до 120 тысяч долларов за сотку, а стоимость квадратного метра жилья — от 1,5 до 5 тысяч. Диапазон цен на особняки в этом направлении в настоящий момент колеблется от 1 до 60 миллионов долларов, добавил эксперт.

Узбекистан избавился от сплетен

Обнародовав данные об уголовном деле против старшей дочери первого президента Узбекистана, новые власти страны решили избавиться от шлейфа недомолвок и сплетен, сама Каримова находится в республике под арестом, считает эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

По его мнению, из сообщений узбекской Генпрокуратуры можно сделать однозначный вывод, что Гульнара Каримова "жива, находится в Узбекистане и находится под арестом". "Сложно точно сказать, где (под арестом) — в обычной тюрьме или под домашним арестом, но это юридический факт", — сказал он.

Эксперт отметил, что "в принципе, дела эти были известны".

"С делом Гульнары Каримовой произошла интересная вещь — в силу восточных особенностей при прежнем президенте (Исламе Каримове) в Узбекистане не могли официально говорить о том, что член президентской семьи арестован и находится под стражей. В результате появлялись всяческие инсинуации и сплетни по поводу того, что с Гульнарой, жива ли она вообще и так далее", — заявил эксперт.

Он отметил, что после прихода нового президента Шавката Мирзиеева "этот шлейф частично перешел и на него". "Поэтому с учетом курса нового президента на большую открытость было, видимо, и принято это решение — обнародовать информацию, чтобы не было никаких кривотолков, и ни у кого не было лишних вопросов", — заявил Притчин.