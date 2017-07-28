В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек

ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Семь человек погибли и девять получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 21 по 27 июля 2017 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили девять человек, из них семь военнослужащих республики, один гражданский мужчина и один ребенок в возрасте до 18 лет. За этот же период погибли семь человек, среди которых шесть военнослужащих", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 189 человек, среди которых 165 ополченцев и 24 мирных жителя, в том числе ребенок. Ранения получил 451 человек, в том числе 10 детей. Всего с начала конфликта погибли 4478 человек, в том числе 75 детей.