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В мире

Гульнара Каримова – "принцесса" Узбекистана, приговоренная к забвению

Сюжет:
Дело Гульнары Каримовой (10)
17:4528.07.2017
(обновлено: 17:47 28.07.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкГульнара Каримова. Архивное фотоГульнара Каримова. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Медиапространство стран СНГ, да и многих стран Запада, в пятницу взорвала неожиданная новость из Узбекистана — генпрокуратура страны опубликовала подробности уголовного дела против Гульнары Каримовой, женщины, о судьбе которой в последние четыре года ходили лишь противоречивые слухи, изредка перемежавшиеся сдержанными заявлениями официальных властей и обеспокоенными призывами западных правозащитников.

Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Нары Гульнары: дочь президента Узбекистана может никогда не выйти из тюрьмы

Гульнара, старшая дочь экс-президента Ислама Каримова, которую некогда считали практически всесильной "принцессой" и преемницей отца, в 2013 году внезапно исчезла с политического небосклона Узбекистана. С тех пор ее судьба стала практически табуированной темой. Ходили слухи о конфликте с отцом, о домашнем аресте, о невозможности общаться с родственниками, и даже о смерти.

Неожиданная новость

"С делом Гульнары Каримовой произошла интересная вещь — в силу восточных особенностей при прежнем президенте в Узбекистане не могли официально говорить о том, что член президентской семьи арестован и находится под стражей. В результате появлялись всяческие инсинуации и сплетни по поводу того, что с Гульнарой, жива ли она вообще и так далее… Поэтому с учетом курса нового президента на большую открытость было, видимо, и принято это решение — обнародовать информацию, чтобы не было никаких кривотолков и ни у кого не было лишних вопросов", — считает эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Станислав Притчин.

Ташкент. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Узбекистан направил запрос об аресте активов Каримовой за рубежом

Генпрокуратура Узбекистана привела сенсационные цифры. По версии следствия, "под контролем и при содействии Гульнары Каримовой" члены организованной преступной группы в 2001–2013 годах совершили ряд преступлений, в частности, завладели путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами на сумму около 230 миллиардов сумов (около 50 миллионов долларов). Также преступная группа уклонилась от уплаты налогов на сумму 2,9 триллиона сумов (725 миллионов долларов) в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных ей.

Ведомство отметило, что в августе 2015 года суд приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы, а в настоящее время против нее продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу.

Также Узбекистан по официальным каналам инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Города мира. Ташкент. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Активы преступной группы с участием Каримовой выявлены в России

Как указывается в сообщении генпрокуратуры, в России Каримовой принадлежат денежные средства в размере 6 миллионов долларов, пентхаус в жилом комплексе "Камелот" и еще восемь квартир в Москве, особняк "в массиве "Рублевка", а также гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 миллионов долларов в Ялте. При этом, по мнению экспертов, стоимость лишь одного пентхауса Каримовой может составлять 2-4,5 миллиона долларов.

Официальный представитель российского Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что ведомство пока не получало запроса по поводу возможного ареста дочери экс-президента Узбекистана.

© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкГульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Гульнара Каримова

Жизнь как песня

Каримова родилась 8 июля 1972 года, когда ее отец еще только начинал свое восхождение по вертикали власти в СССР, поэтому ее детство мало чем отличалось от жизни других семей партапаратчиков. В 1988 году Гульнара окончила юношескую математическую академию в Ташкенте, усиленно изучала английский язык и вокал.

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Генпрокуратура РФ не получала запрос Ташкента об аресте активов Каримовой

В 1994 году, когда ее отец уже третий год руководил независимым Узбекистаном, она получила диплом бакалавра философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета по направлению "международная экономика". После этого были бакалавриат Университета информационных технологий и степень магистра искусств Гарварда, а в 2009 году она получила звание профессора, доктора политических наук в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.

Параллельно Каримова развивала творческие способности — 1992 году начала изучать искусство дизайна одежды в нью-йоркском Технологическом институте моды, а спустя десять лет впервые исполнила песни на стихи собственного сочинения.

С тех пор Googoosha (ее сценический псевдоним) регулярно появлялась в хит-парадах на местном телевидении и радио, и даже спела дуэтом с такими звездами, как Хулио Иглесиас и Монсеррат Кабалье. Каримова также создала собственный бренд модной одежды, ювелирных изделий и парфюмерии "GULI", показы регулярно проходили в Москве, Милане и Нью-Йорке.

Амбиции

В 1995 году Каримова делает первый шаг в своей политической карьере – ее назначают на должность советника министра иностранных дел республики. В 2003-2005 годах она работала советником представителя Узбекистана в ООН, советником-посланником посольства в России.

В феврале 2008 года она заняла пост замглавы МИД страны по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а в сентябре была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве.

Именно в это время в ряде СМИ появляются материалы о Каримовой как о наиболее вероятном преемнике отца на посту президента Узбекистана. Сама Гульнара на эту тему долго не высказывалась, но в 2012 году на пресс-конференции все же заявила, что видит себя амбициозным человеком, а "потенциальным президентом может быть каждый, кто имеет амбиции и при этом еще некие мозги и стремление".

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы

При этом Каримова не ограничивалась только политической деятельностью, а незримо присутствовала во всех сферах общественной жизни Узбекистана — под ее патронажем проходили фестиваль традиционной культуры "Эхо Веков", международный кинофестиваль "Золотой Гепард", благотворительный марафон "Во имя жизни", помогавший женщинам, больным раком. По слухам, ей принадлежала швейцарская компания Zeromax, генподрядчик многих проектов в нефтегазовой и строительной сфере, медицинская клиника в Ташкенте, частный банк "Кредит-Стандарт", ряд теле- и радиоканалов, медиахолдинги.

Однако совсем скоро над Каримовой и созданной ею бизнес-структурой сгустились первые тучи. В 2012 году швейцарские следственные органы начали крупное расследование дела об отмывании средств, фигурантами которого стали люди из ближнего круга Каримовой. После этого, по данным СМИ, узбекские власти лишили Каримову дипломатического иммунитета. В августе 2013 года сотрудники прокуратуры вместе с полицией обыскали виллу дочери узбекского президента в Женеве, что позволило собрать доказательства против нее самой.

© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкПоэтесса, создатель и дизайнер бренда GULI Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Поэтесса, создатель и дизайнер бренда GULI Гульнара Каримова

"Грязные" активы

В марте 2014 прокуратура Швейцарии сообщила о начале расследования дела об отмывании денег непосредственно в отношении Каримовой, которую заподозрили в "незаконных действиях на телекоммуникационном рынке Узбекистана", в результате которых в банки Швейцарии были переведены средства в размере более 800 миллионов швейцарских франков.

Спустя пять месяцев генпрокуратура Узбекистана впервые сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Рустама Мадумарова и Гаянэ Авакян — людей из ближайшего окружения Каримовой — по обвинению в уклонении от уплаты налогов и захвате активов ряда компаний и предприятий республики. Тогда же ведомство сообщило о возбуждении дела и розыске некоей Г. Каримовой, официально не подтвердив, что речь идет именно о старшей дочери президента.

Нидерланды. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Нидерландах расследуют связь банка ING с делом о коррупции в Узбекистане

Весной 2015 года минюст США заявил, что совместно с голландской прокуратурой проводят расследование в отношении коррупционных сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с Каримовой. В августе того года власти США обратились к пяти европейским странам с просьбой заблокировать активы на 1 миллиард долларов в рамках расследования "узбекского дела". По версии следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Гульнарой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.

На фоне финансовых скандалов были также закрыты ряд общественных организаций и инициатив Каримовой — фонд "Форум культуры и искусства Узбекистана", фестивали "Эхо Веков" и "Золотой Гепард". Каримова постепенно исчезла из медиа-пространства, местные СМИ перестали упоминать ее имя. Единственным средством общения с внешним миром для нее остались социальные сети, также о происходящем в жизни Гульнары периодически рассказывали ее дети, проживавшие на Западе. Однако сообщения появлялись все реже, ходили слухи, что Каримова находится под домашним арестом.

Слухи о смерти

В 2001 году Каримова оформила развод с Мансуром Максуди, этническим узбеком, гражданином США, за которым была официально замужем десять лет. В этом, единственном, браке, родились в 1991 году сын Ислам и в 1999 году дочь Иман. Развод обернулся скандалом, у Максуди отняли все его активы в Узбекистане, а Гульнара только через семь лет вернула себе право видеться с детьми. За это время совершено испортились отношения Гульнары с младшей сестрой Лолой и матерью Татьяной.

После смерти Ислама Каримова в сентябре 2016 года во время церемонии прощания по телеканалам был показан сюжет о встрече и.о. президента Узбекистана Шавката Мирзиеева со вдовой и младшей дочерью первого главы государства. Гульнара так и не появилась.

Гульнара Каримова. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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В Узбекистане раскрыли подробности приговора Гульнаре Каримовой

Позднее ряд СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах Узбекистана заявили, что Каримова скончалась 5 ноября 2016 года от отравления и в тот же день была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте. Официальные источники опровергли эту информацию. Через несколько месяцев адвокат из Женевы Грегуар Манжа заявил, что видел Гульнару в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.

В декабре ее сын Ислам заявил британской Би-Би-Си, что ничего не знает о нынешнем состоянии своей матери. Он также опроверг подлинность аккаунтов в соцсетях, открытых под именем Гульнары Каримовой, и подтвердил информацию, что его мать находится под домашним арестом в Ташкенте.

В июле 2017 года в интернете внезапно появились слухи о переводе Каримовой в следственный изолятор. И вот в пятницу генпрокуратура страны выступила с официальным заявлением. Впрочем, оно также не смогло четко ответить на вопрос о местонахождении дочери экс-президента.

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