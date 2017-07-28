Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире, обойдя Volkswagen

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Франко-японский концерн Renault-Nissan стал крупнейшим производителем автомобилей в мире, опередив по объемам продаж Volkswagen, сообщает Financial Times.

В период с января по июнь текущего года корпорация продала более 5 268 тысяч автомобилей по всему миру. Ближайший соперник — немецкий концерн Volkswagen — продал 5 155 тысяч машин. На третьем месте расположилась японская Toyota, объемы продаж которой в первом полугодии достигли 5 129 тысяч автомобилей.

Франко-японская корпорация сумела занять первое место по объемам продаж на мировом рынке впервые в своей истории.

Свой вклад в успех компании внес и российский рынок. Так, прибыль за полугодие достигла отметки в 3 миллиона евро. "Рынок, от которого мы не ожидали серьезного роста, продемонстрировал значительные темпы восстановления", — приводит издание слова финансового директора Renault Клотильды Дельбо. Российский рынок стал для Renault вторым по величине после французского, отмечает Financial Times.