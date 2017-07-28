Швейцарский адвокат Каримовой долгое время не может с ней связаться

ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Швейцарский адвокат дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, председатель женевской коллегии адвокатов Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) не знает, где она находится, и просит Генпрокуратуру Швейцарии приостановить процесс против нее из-за невозможности встретиться с клиентом.

"Я действительно был проинформирован об аресте моей доверительницы, госпожи Гульнары Каримовой. В настоящее время мы не знаем, где она находится, место, куда она была переведена, неизвестно. В этой связи я был вынужден отменить мою поездку (в Узбекистан), запланированную в этом месяце", — сказано в заявлении, переданном Манжа РИА Новости.

Адвокат отметил, что обеспокоен ситуацией, особенно учитывая слухи об ухудшении здоровья Каримовой, а также тем, что никто, даже ее дети, не получали о ней никаких известий на протяжении месяцев.

"Ввиду невозможности вступить в контакт с моей доверительницей, я лишен возможности защищать ее так, как того требует справедливое судебное разбирательство. В этой связи новый запрос о приостановлении процесса был направлен в швейцарскую Генеральную прокуратуру", — заявил он.