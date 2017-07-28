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В мире

Большая победа маленькой страны: конец присутствию "ан-Нусры"* в Ливане

17:0928.07.2017
(обновлено: 17:11 28.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границеМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ЭРСАЛЬ (Ливан), 28 июл – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Свиста пуль не слышно. Ожесточенные бои закончились накануне разгромом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе. Бойцы движения "Хезболлах" разворачивают огневые и наблюдательные позиции на освобожденных сопках. В тылу, спрятавшись в вишневом саду, уже полноценно функционирует полевой госпиталь. Оставшийся отряд террористов плотно окружен на клочке земли и пытается вести переговоры.

Бойцы ливанского движения Хезболлах. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
"Хезболлах" атакует последние оплоты террористов на границе с Сирией

Корреспондент РИА Новости вместе с бойцами ливанского движения сопротивления побывал на передовой линии фронта, где в пещерах оборудованы тюрьмы и укреплены блиндажи, а в ущелье полуразваленный цех по производству заминированных машин. Работа по разминированию новых объектов инфраструктуры боевиков идет полным ходом.

По следам пленных ливанских солдат

Маленький пограничный город Эрсаль становится известным каждому ливанцу и многим за пределами страны в августе 2014 года. На третий год войны в Сирии террористы предпринимают попытку расширить свои владения и захватить часть соседнего государства. После нескольких дней ожесточенных боев ливанской армии и бойцам "Хезболлах" удалось сорвать намерения тогда еще союзных "Джебхат ан-Нусры"* и "Исламского государства"*.

Ливанский военнослужащий. Архивное фото
© AP Photo / Bilal Hussein
Террористы обстреляли позицию ливанской армии на сирийской границе
Боевики при отступлении взяли в плен военнослужащих и полицейских. История с пленными переросла в национальную трагедию. Родственники и сочувствующие выходили на демонстрации в центре Бейрута и перекрывали основные автомагистрали страны, требуя незамедлительно принять все меры по освобождению своих парней из лап террористов. Боевики подливали масло в огонь, публикуя ролики с казнью того или иного пленника. Процесс переговоров затянулся почти на два года, но в итоге увенчался успехом: террористы "Джебхат ан-Нусры"* отпустили ливанцев. Под вопросом по сей день остается судьба оказавшихся в плену у ИГ*.

Перебегая от сопки к сопке, в голове непрерывно всплывают детали истории с ливанскими военнопленными. Мимо пролетают две машины с партизанами. Совсем рядом большой холм, где из-под земли выглядывают трубы.

"Пожалуйста, не подходите ближе. Этот объект только что обнаружили, и наши специалисты должны проверить его на предмет взрывчатки и мин", — кричит один из вновь поспевших шиитов.

"Да тут, по всей видимости, целый город под землей. Пойдем пока поищем место, где минировали машины. К этому времени, даст бог, парни закончат проверять этот объект, и мы сможем там полазить, если интересно", — уже не слушая своего соратника, говорит звонким голосом сопровождающий журналиста Аднан.

Сирийско-ливанская граница. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливанский посредник по переговорам с боевиками погиб на границе с Сирией
От цеха почти ничего не осталось, все пронизано насквозь пулями, одна стена разрушена в поле. Вокруг сгоревшие двигатели и раскуроченные каркасы машин. В ущелье чуть ниже украденный у ливанской армии БМП французского производства, правда, и от него остался лишь пустой корпус. Общая картина напоминает эпизод из фильма ужасов, где у группы молодых людей ломается машина в пустыне и они вынуждены найти ближайшую заправочную станцию, на заднем дворе которой — кладбище ржавых машин. Нам повезло больше: сумасшедшего маньяка с беззубой улыбкой мы не встретили.

"Докладываю: новый обнаруженный объект оказался большой тюрьмой. Здесь есть одиночные камеры для пыток, большая комната для охранников. Тут совсем новые одеяла и продукты питания. По всей видимости, нусровцы* уходили в спешке позавчера. Мы доложили о тюрьме наверх. Есть информация, что это именно то место, где удерживали похищенных в 2014 году наших военных", — прерывает воспоминания о злом кино голос в рации одного из стоявших рядом бойцов.

Уговоры разрешить увидеть обнаруженный объект оказываются бесполезны. Инженеры продолжают свою работу. Риск ради любопытства не оправдан.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСгоревшая техника на месте базирования террористов "Джебхат-ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сгоревшая техника на месте базирования террористов "Джебхат-ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе

Машины смерти

"Если приедете завтра, думаю, все можно будет увидеть своими глазами. Пока заходить не безопасно. Даже этот разрушенный цех еще не полностью осмотрен", — объясняется один партизан с позывным Абу-Тураб (отец песков – араб.).

Джобар - район Дамаска, контролируемый боевиками группировки Джебхат ан-Нусра. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боевики "ан-Нусры*" начали сдаваться на сирийско-ливанской границе

Узкие дорожки в пограничном районе Эрсаль использовались контрабандистами еще до войны в Сирии. Преступники и смекалистые жители окрестных деревень ввозили и вывозили из Сирии в Ливан практически все виды товаров, включая исторические ценности и солярку. В годы кризиса террористы облюбовали эти места и стали использовать их для переброски оружия, вновь завербованных боевиков, продуктов питания, наркотиков — в общем, всего необходимого для полноценного существования среднестатистического сирийского террориста.

"Сюда, в долину Увейна, где мы сейчас находимся, боевики привозили еще украденные в Ливане машины. Часть хорошего транспорта, наверное, до сих пор ездит по сирийским дорогам. Те, что попроще, в этом цеху превращали во взрывчатку на колесах и отправляли обратно в Ливан", — показывая на искореженные куски металла, продолжает вести экскурсию Абу-Тураб.

За шесть лет войны террористам удалось реализовать на территории Ливана десятки терактов, унесшие жизни сотен мирных граждан. Большая часть была реализована в долине Бекаа, в пограничных населенных пунктах. Однако несколько "машин смерти" смогли добраться до крупных городов, включая Бейрут. У машин с взрывчаткой есть и второе применение. Террористы активно используют заминированный транспорт во время наступательных действий: как правило, перед началом атаки к намеченному месту отправляют водителей-смертников.

Башня Абрадж-Аль Бейт, Кувейт. Архивное фото
© AFP 2017 / Mohammed Al Shaikh
Кувейт направил Ливану ноту протеста из-за действий движения "Хезболлах"

На данный момент долина Увейна, впрочем, как весь горный район Эрсаль, а с ним и расположенный уже на сирийской территории район Флита зачищены от "ан-Нусры"*. Последний отряд боевиков укрылся в лагерях беженцев в долинах Хмейид и Маляхи. По разным данным количество террористов варьируется в районе 200 человек во главе с Абу Малеком Ат-Тали.

Командование шиитского сопротивления, полностью окружив террористов, предложило им сдаться и беспрепятственно уйти на сирийскую территорию, избегая кровопролития среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе

Приветливый муравейник

Осмотрев десятки блиндажей, пещер и укреплений, построенных боевиками, решаем возвращаться, желая успеть в сам город Эрсаль, где нас ждет замглавы администрации местного района Рима Крунбе.

Путь занимает около часа, мимо вишневых и персиковых садов, усыпанных плодами. Колонны ополченцев летают по бездорожью чаще, чем обычные граждане по автостраде. Поднимаемся на одну из высот, и открывается вид на грунтовые дороги со столбами пыли от несущихся по ним машинам. Пейзаж напоминает кипящий в работе муравейник.

Бойцы движения Хезболлах. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы "Хезболлах" атаковали пути снабжения террористов на границе с Сирией

На выезде с пограничной территории нас встречают совсем молодые парни, поздравляют с победой и благодарят. По всей видимости, борода и тонированный внедорожник — основные атрибуты, в которых деревенские жители признают бойцов "Хезболлах". Тем более что мальчишки отработанными движениями, не спрашивая разрешения, закидывают в открытое окно бутылки с холодной водой и печенье. Слава богу, что не гранаты без чеки, поэтому возражений ни у кого не было — спасибо, и помчали дальше.

Поездка с ветерком заканчивается на посту военной разведки армии Ливана на въезде в город Эрсаль. Офицер на посту объясняет, что ни под каким соусом нас впустить не имеет права. Территория за блокпостом по-прежнему является зоной боевых действий, и прессе въезд категорически запрещен.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе

Беседа в саду

Звоним знакомым в городе и договариваемся о встрече за пределами города. Решение было прекрасным. Представитель местной общины Адиб Худжейри, приехав к месту встречи, предлагает выпить кофе в саду у его родственников в нескольких сотнях метров от въезда в город, туда же приглашает заместителя главы администрации для неформальной беседы.

Пока ждем собеседницу, мужчины в возрасте, находившиеся в саду, в деревенской манере обсуждают последние события, проблему с беженцами и всю ливанскую политику в целом.

Местные жители уезжают из Хан-Шейхуна. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
ВВС Сирии уничтожили позиции террористов на границе с Ливаном

"Слава богу, нас, наконец, избавили от боевиков. Теперь наши горожане смогут вновь работать в своих садах. У нас в ущельях сотни тысяч фруктовых деревьев. До войны мы продавали черешню и персики не только в Ливане, но и экспортировали в Иорданию. Остается проблема с беженцами, которые живут лучше обычных жителей: у них бесплатное проживание, вода, электричество, им дают бесплатное образование и медицину, в то время как нам надо за все платить. Как теперь их убедить вернуться на родину, им тут лучше", — воодушевленный беседой говорит мужчина постарше, скорее всего хозяин дома.

Проблема с беженцами в Эрсаль, действительно, стоит крайне остро. На 40 тысяч местного населения — более 120 тысяч беженцев, около 70 тысяч официально зарегистрированных в миграционной службе. Прирост сирийского населения сопровождается высокой рождаемостью. Только в 2016 году в одной из шести больниц родилось около четырех тысяч "маленьких беженцев".

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе

Экономическая проблема

Беседу о беженцах мы продолжаем уже с прибывшей представительницей местной власти. Складывается впечатление, что и она является в какой-то степени родственницей присутствующих в саду, что не удивительно для небольших ливанских поселений.

Беженцы из Алеппо в сирийском лагере в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Baz
Армия Ливана обеспечивает выезд беженцев из лагерей на границе с Сирией

"Экономически присутствие беженцев, конечно, негативно повлияло на жизнь коренного населения. Возникли и сложности с безопасностью. И так уже четыре года. Во время кризиса им предоставили бесплатно все необходимое для жизни. Сирийская рабочая сила на рынке благодаря этому предоставляется дешевле, чем местная. То, что они зарабатывают, они могут откладывать на свои нужды, в то время как эрсалец должен считать затраты на электричество, воду и прочее. Плюс к этому, они открыли свой бизнес, хотя это запрещено. У нас было 700 магазинов сирийцев и 290 – эрсальцев, и разница только растет", — увлеченно и доходчиво начала разъяснять Рима Крунбе.

Самая большая проблема, с ее точки зрения, это экологическая обстановка. В городе нет канализационной системы. Из-за большого количества населения ежедневно в грунт уходит недопустимое количество грязной воды, которая заражает питьевые колодцы.

"Проблема с водой стала причиной большого количества заболеваний. В городе не осталось колодца с чистой водой. Один из экспертов, который проводил анализ данной ситуации, сказал, что при такой тенденции через два года дети будут рождаться с абсолютной предрасположенностью к раковым заболеваниям", — продолжает делиться наболевшим единственная девушка в коллективе.

Договорились — значит освободились

Отказавшись от стаканы воды, мы с моим проводником пытаемся узнать, что известно уважаемой Риме о переговорах с засевшими неподалеку от нас боевиками. Девушка понимает наш намек с полуслова.

Сирийские беженцы в Ливане. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Ливан будет координировать с ООН возвращение беженцев в Сирию

"Особыми деталями я не располагаю. Мы надеялись, что эта договоренность будет до того, как начнутся потери… Посредник, бывший замглавы администрации Эрсаль Ахмад Флити, к сожалению, погиб, пытаясь уберечь обе стороны, как жителей Эрсаль и парней из "Хезболлах", так и сирийцев, он не достиг результата и лишился жизни (террористы ракетой взорвали его машину – ред.). На данный момент достигнуто отличное соглашение… Я знаю, что в долине Хмейид собирают вещи… Согласно договоренности, все боевики должны покинуть горный район Эрсаль… приблизительно таково количество боевиков (около 200 человек – ред.)", — поведала представитель местной администрации.

Мужчины добавляют к сказанному немного сельских слухов о договоренности вывода боевиков через главный пограничный переход "Маснаа" и отправки их с личным оружием в сирийскую провинцию Идлиб. Коренные жители поговаривают, что главарь боевиков в горных районах Эрсаль по кличке Абу Малек ат-Талли отказывался уходить без боя, так как ему не разрешали забрать с собой около 30 миллионов долларов наличными, часть которых он якобы получил от ливанских властей за выкуп похищенных монашек из Маалюли, а другая часть якобы была передана ему катарскими покровителями в виде финансирования боевых действий.

"После любых событий остаются белые пятна в истории, которые обрастают легендами, доподлинную правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Главное, что Ливан сегодня может смело записать себе еще одну неоспоримую большую победу", — говорит организовавший встречу Худжейри, понимая, что гостям пора возвращаться в Бейрут, так как ночью Бекаа сам по себе не так доброжелателен для иностранцев, как кажется при свете дня.

* Террористические организации, запрещенные в Росии

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