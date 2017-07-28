Минобороны ответило на обвинения из Варшавы в "фальсификации истории"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В российском Минобороны прокомментировали заявление польского Института национальной памяти (IPN), назвавшего недавнюю публикацию архивных документов об освобождении Польши от нацистов "фальсификацией истории".
По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, вряд ли следовало ожидать иного комментария из Варшавы. "Удивила лишь заторможенность желчной реакции его (IPN. — Прим. ред.) "специалистов", которым попросту нечем опровергнуть опубликованные 18 июля на сайте Минобороны России исторические факты о благожелательном отношении польского населения и духовенства к солдатам Красной армии", — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что Минобороны продолжит публиковать исторические документы из своих архивов как по истории Второй мировой войны, так и по другим периодам, "чтобы лишить русофобов из нынешних "институтов" мракобесия и исторической контузии в Польше, на Украине и других "новоевропейских" государствах возможности и дальше обманывать свои народы, фальсифицируя историю Великой Отечественной войны".
53.2%Конечно, за оскорбление памяти погибших должны ответить
30.2%Нужно не просто вводить санкции, а разорвать дипотношения
6.6%Нет, это внутреннее дело Польши
9.9%Не вижу смысла: это не повлияет на решение Варшавы