МИД Румынии подтвердил, что власти не допустили полет самолета с Рогозиным

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии подтвердило РИА Новости, что власти страны приняли решение не пускать самолёт с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту в воздушное пространство страны.

"Министерство иностранных дел Румынии информирует, что власти в Бухаресте не согласовали перелет господина Дмитрия Рогозина через национальное воздушное пространство", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Румынии.

Внешнеполитическое ведомство не пояснило, по какой причине самолет с российским вице-премьером не был допущен в воздушное пространство страны.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.