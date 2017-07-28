Саакашвили намерен вернуться на Украину при первой возможности

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину при первой возможности, которая появится "достаточно скоро".

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему не известно, когда Саакашвили вернется на Украину.

"Я вернусь на Украину, потому что будет мобилизация людей… Когда будет полная мобилизация, конечно, я не буду в стороне, я не буду отсиживаться и смотреть со стороны на эту борьбу. Я буду органической частью этой борьбы (политической — ред.), которую сам и инициировал. По мере разрастания борьбы и при первой возможности, а такая возможность будет достаточно скоро, я, конечно, приеду и буду ее активной частью на Украине", — сказал Саакашвили в интервью Би-би-си, которое опубликовано в пятницу на сайте украинской службы канала.

Саакашвили также исключил вероятность, что ему не удастся вернуться на Украину.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.