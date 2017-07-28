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В мире

ВВС США хотят приобрести образцы биоматериала "русского происхождения"

16:4728.07.2017
(обновлено: 17:36 28.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкЛаборатория. Архивное фотоЛаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Учебное авиационное командование ВВС США объявило тендер на закупку рибонуклеиновой кислоты (РНК) и синовиальной оболочки россиян европеоидной расы, сообщает RT.

Солдаты Национальной гвардии США. Архивное фото
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity, военно-воздушное ведомство заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов синовиальную жидкость. Заявки на тендер принимались до 27 июля.

"Все образцы свежезамороженной синовиальной оболочки здорового человека и рибонуклеиновой кислоты здорового человека должны быть русского/европеоидного происхождения", — говорится в контракте.

Среди условий контракта есть указания на то, что доноры синовиальной оболочки не должны иметь травм опорно-двигательного аппарата и болеть ВИЧ, гепатитом B, C или сифилисом. Отмечается, что образцы оболочки и РНК могут поступать от разных доноров. При их предоставлении необходимо указать пол, возраст, этническую принадлежность, стаж курения, медицинскую историю, рост, вес и другие данные.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
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Указывается также, что образцы доноров из Украины не принимаются.

В контракте не уточняется, зачем учебному авиационному командованию ВВС США понадобился биоматериал россиян.

Американские военные в последнее время нередко проводят тендеры, так или иначе связанные с Россией. В апреле Министерство обороны США объявляло о планах приобрести полноразмерные макеты танка Т-72, а в мае Пентагон начал искать преподавателей русской военной терминологии.

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