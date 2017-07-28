СМИ: задержанные в Мосуле гражданки ФРГ работали на "полицию нравов" ИГ*

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четыре гражданки Германии, задержанные в иракском Мосуле, не только были женами боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но и работали на полицейское формирование по контролю за нравственностью в составе ИГ*, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на немецкие службы безопасности.

Как поясняет издание, данное полицейское формирование ИГ* было активно в Ракке и Мосуле. Так, в его обязанности, например, входил контроль за тем, чтобы женщины одевались соответственно принятым у террористов законам. Женщин, которые надевали не полностью закрытую одежду или носили макияж под паранджой, подвергали наказанию в виде ударов плетью.

Ранее генеральная прокуратура ФРГ заявила, что ведет расследование в отношении четырех гражданок Германии, задержанных в Мосуле. Их подозревают в том, что они воевали в числе других женщин на стороне ИГ*.

По данным СМИ, иракские военные во время освобождения Мосула задержали около 20 исламисток из разных стран. Среди прочего, генпрокуратура ФРГ ведет расследование и в отношении 16-летней Линды В. из федеральной земли Саксония. Школьница пропала летом 2016 года почти сразу после того, как приняла ислам. Ее родители объявили дочь в розыск. Таблоид BILD сообщил в понедельник со ссылкой на прокуратуру Дрездена, что дело о пропаже Линды В., закрытое несколько недель назад, будет вновь открыто в связи с вновь появившимися фактами. По словам представителя прокуратуры, школьница была опознана, в настоящее время ей оказывается консульская помощь.

*Террористическая организация, запрещенная в России