Упавший в Пицунде самолет не нарушал воздушное пространство Абхазии

СУХУМ, 28 июл — РИА Новости. Легкомоторный самолет, упавший в Пицунде, не нарушал воздушное пространство Абхазии, полет был заявлен, передает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на гендиректора международного аэропорта "Сухум" Вячеслава Эшба.

В результате падения легкомоторного самолета в Пицунде в четверг погибли три человека — пилот и двое пассажиров.

"Экипаж не нарушил воздушное пространство Абхазии, так как полет был заявлен. Хозяин самолета – россиянин, частное лицо, у пилота было действующее пилотское свидетельство, самолет прошел границу нормально, таможенники его проверили. Он имел право использовать воздушное пространство в некоммерческих целях", — сказал Эшба.

По его словам, зарубежные авиаклубы исполняют нормы международного права по использованию воздушного пространства, управление транспорта Абхазии их регистрирует.

По данным агентства, самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу "Седьмое небо".