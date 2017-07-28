Рахой призвал Мадуро отказаться от выборов в учредительное собрание

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что предстоящие 30 июля выборы в учредительное собрание Венесуэлы антидемократичны, и призвал венесуэльские власти "пересмотреть" вопрос об их проведении.

По его словам, созыв учредительного собрания "не соответствует основным демократическим критериям". "Испанское правительство, так же как все страны-члены Европейского союза, правительства стран региона и многочисленные международные организации, просит правительство Венесуэлы пересмотреть эту ситуацию", — заявил Рахой на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Он добавил, что "крайне озабочен" "критическим" уровнем, которого достиг политический кризис в Венесуэле.

По мнению председателя испанского правительства, созыв учредительного собрания "неподходящий инструмент" для решения кризиса, "поскольку против выступает большая часть населения".

Он также призвал Мадуро "уважать Национальную ассамблею, избранную демократическим путем, и Генеральную прокуратуру".

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.