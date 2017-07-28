Рахой призвал Мадуро отказаться от выборов в учредительное собрание

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что предстоящие 30 июля выборы в учредительное собрание Венесуэлы антидемократичны, и призвал венесуэльские власти "пересмотреть" вопрос об их проведении.
Он добавил, что "крайне озабочен" "критическим" уровнем, которого достиг политический кризис в Венесуэле.
По мнению председателя испанского правительства, созыв учредительного собрания "неподходящий инструмент" для решения кризиса, "поскольку против выступает большая часть населения".
Он также призвал Мадуро "уважать Национальную ассамблею, избранную демократическим путем, и Генеральную прокуратуру".
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.