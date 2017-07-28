Самолет с Рогозиным, который не пропустила в Кишинев Румыния, сел в Минске

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Самолет, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. Согласно объявлению, сделанному капитаном воздушного судна, самолет не смог совершить посадку в пункте назначения "в связи с закрытием воздушного пространства над территорией Румынии".

Как пояснил Рогозин, решение о полете в Молдавию регулярным рейсом было связано с инцидентом, который возникал у чартерного самолета, которым вице-премьер летел в Кишинев несколько лет назад и который власти Румынии попытались принудить к посадке. "В последующие разы мы, в принципе благополучно, пользовались услугами этой (гражданской) авиакомпании, проблем никогда не возникало, — пояснил он, добавив, что маршруты этой авиакомпании проложены в облет Украины. — Проблем с пересечением белорусского, польского, словацкого, венгерского, румынского пространства не возникало".

Рогозин рассказал, что "в этот раз диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом, для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель". "Запретили при этом войти в воздушное пространство, — рассказал вице-премьер. — Когда пилоты связались с Будапештом и попытались договориться, поскольку топливо на борту ограничено, о транзитной посадке в аэропорту Будапешта с тем, чтобы самолет мог дальше проследовать в Кишинев через румынское пространство, а вопрос по делегации был бы решен дополнительно после консультаций с российским МИДом, Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште".

По словам Рогозина, в связи со сложившейся ситуацией (в том числе с заканчивающимся топливом и находящимся на борту большим количеством детей и женщин), экипаж воздушного судна связался с ним. "Было принято решение идти на безопасный запасной аэродром в Минск, с тем, чтобы провести необходимую дозаправку и уже с земли связаться с властями по дальнейшему перелету самолета, с тем, чтобы добиться беспрепятственной доставки пассажиров данного самолета", — сообщил вице-премьер.

Глава российской делегации добавил, что с борта авиалайнера связался с российским МИДом и Росавиацией, информация о произошедшем воздушном инциденте была передана. "Все выводы будут сделаны", — пообещал Рогозин.