В Швейцарии изучают запрос Узбекистана по делу Каримовой

ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Генпрокуратура Швейцарии изучает новый запрос узбекских властей о правовой взаимопомощи в связи с делом дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе генпрокурора.

"Мы можем подтвердить, что генеральная прокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи, который в настоящее время изучается", — сказал представитель ведомства.

В Генпрокуратуре также отметили, что уголовное дело по подозрению в отмывании денег в результате коррупционных нарушений было открыто в Швейцарии в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой.

"На настоящий момент генеральной прокуратурой секвестированы активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (1 франк = 0,97 доллара США). С начала открытия уголовного дела в Швейцарии генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США", — сообщили в генпрокуратуре.