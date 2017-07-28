МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США в связи с ответными мерами со стороны РФ придется сократить порядка 200-300 сотрудников своих диппредставительств, сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Как указал собеседник агентства, в настоящее время в дипломатических миссиях США в РФ числятся порядка 600-700 сотрудников. "Их 600-700 сейчас, и сокращение для них будет очень болезненное", — подчеркнул источник.

Помимо сокращения сотрудников дипмиссий США, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.