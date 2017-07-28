Рябков об антироссийских санкциях: Россия не отказывается от диалога с США

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. Россия не отказывается от диалога с США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новые антироссийские санкции.

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"Вызывает сожаление, что американский курс, в том виде, как он воплощается сейчас в неприемлемом санкционном законопроекте, направлен в противоположную сторону. И, тем не менее, подчеркну, что Россия от диалога и взаимодействия с США, там, где это возможно, не отказывается. Эмоциям мы не поддаемся. Будем последовательно, твердо, отстаивая свои интересы, вместе с тем искать варианты решения имеющихся проблем", — сказал Рябков журналистам.