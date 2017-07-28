Сешнс считает критику Трампа обидной

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Генпрокурор США Джеф Сешнс считает свое решение взять самоотвод по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США правильным, а критику в его адрес со стороны главы государства Дональда Трампа обидной.

"Я уверен, что принял правильное решение. Это решение соответствует верховенству права. Генпрокурор, который не соблюдает закон, не очень эффективен в руководстве министерством юстиции", — заявил Сешнс в интервью корреспонденту телеканала Fox News

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает по поводу критики Трампа в его адрес, Сешнс сказал: "Это как-то обидно". При этом генпрокурор отметил, что будет продолжать работать до тех пор, пока президент его не уволит. Также Сешнс заявил, что имеет с Трампом "общие интересы" в борьбе с преступностью и нелегальной иммиграцией.

Тема возможного увольнения президентом генпрокурора США доминирует в американской политической жизни в последние дни. Президент Трамп несколько раз заявил ранее, что разочарован решением генпрокурора взять самоотвод по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году. Однако во вторник не стал отвечать на вопрос журналистов, доверяет ли он генпрокурору. Ранее директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи заявил журналистам, что Белый дом намерен в скором времени принять решение в отношении генпрокурора Сешнса.

В ходе интервью Сешнс также отметил, что минюст США начнет собственное расследование по поводу "криминальных утечек" информации. "Это не может продолжаться. Некоторые люди должны сесть в тюрьму", — заявил он.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.