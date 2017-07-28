Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию

КИШИНЕВ (Молдавия), 28 июл — РИА Новости. Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, одним из пассажиров которого был вице-премьер России Дмитрий Рогозин, летевший в Кишинев, сообщил РИА Новости российский посол в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Самолет развернулся, российские власти будут решать, где он сядет, добавил посол.

По данным портала flightradar24.com, рейс S7157, летевший из Москвы в Кишинев, сделал несколько кругов на границе Румынии и Венгрии, после чего направился обратно в сторону России.

Вскоре стало известно, что он приземлился в Минске.

Ранее сам вице-премьер написал в Twitter, что Кишинев попытался отказать в прилете рейсу, на котором собиралась лететь российская делегация.

Визит Рогозина в Молдавию и Приднестровье планировался на пятницу и субботу. Вице-премьер должен был принять участие в мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре и в трехсторонней встрече с президентом Молдавии и лидером непризнанной республики.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии призывало отменить этот визит под тем предлогом, что российская делегация якобы планировала прибыть на военных самолетах. Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал это решение, обвинив МИД в недружественных действиях.

Кроме того, накануне в Молдавию не пустили российских артистов и политиков, направлявшихся в Приднестровье. Рогозин назвал этот отказ "некрасивой и позорной историей", а молдавские власти — "сборищем скандалистов".