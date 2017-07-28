Молдавия, Рогозин и Додон: новые интриги в непростом треугольнике

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Запланированный на пятницу визит вице-премьера Дмитрия Рогозина в Кишинев под угрозой срыва – молдавская сторона под разными предлогами отказывает в прилете самолету с российской делегацией.

Накануне в страну не пустили группу российских артистов и политиков, собиравшихся в непризнанную республику Приднестровье. Президент Молдавии Игорь Додон, по приглашению которого в страну и должен прилететь Рогозин, назвал это "очередными провокациями, направленными на срыв усилий по восстановлению молдавско-российских отношений".

Визит Рогозина

Визит Дмитрия Рогозина в Молдавию и Приднестровье намечен на пятницу и субботу. В Приднестровье он намерен принять участие в мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. Кроме того, Додон рассказал, что в субботу должна пройти трехсторонняя встреча с участием Рогозина и приднестровского лидера.

"С начала года у меня состоялись две встречи с (лидером Приднестровья) Вадимом Красносельским. Следующая встреча в субботу. В пятницу приедет господин Рогозин. Он подтвердил это, несмотря на заявления молдавских властей", — сказал Додон на пресс-конференции. По его словам, стороны намерены обсудить "двустороннюю повестку". "В частности по экономическим вопросам. Речь пойдет и о следующем этапе амнистии молдавских мигрантов, а также вопросы по Приднестровью", — рассказал президент Молдавии.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит, так как делегация якобы планирует прибыть на самолетах ВВС России. Премьер Молдавии Павел Филип и спикер парламента страны Андриан Канду, в частности, заявили, что приветствуют визит вице-премьера РФ в страну, но его прибытие на военном самолете невозможно.

Рогозин в ответ в своем микроблоге в Twitter заявил, что прилетит обязательно. Он заявил также, что отправится в Молдавию на вертолете или мотоцикле, предложив молдавским властям выбрать вид транспорта.

Уже в пятницу стало понятно, что дело не в военных самолетах. По сообщению Рогозина в Twitter, молдавская сторона пыталась отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планировала вылететь российская делегация.

Артистам не дали въехать в Молдавию

Накануне Молдавия также не разрешила въезд в страну ряду российских артистов и политологов, которые также направлялись в Приднестровье.

В частности, въезд запретили члену комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павлу Шперову, директору канцелярии российского императорского дома Александру Закатову, члену президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько, герою Советского Союза Владимиру Гасояну, артистам Дмитрию Дунаеву и Ляйсан Мингазовой.

В пресс-службе пограничной полиции Молдавии пояснили РИА Новости, что артистов не пустили, так как они не указали цель визита. В ведомстве уточнили также, что граждан России "не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдавию" и отправили обратно ближайшим авиарейсом.

Додон назвал это очередной провокацией, направленной на срыв усилий по восстановлению отношений с РФ.

"Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться", — написал Додон на своей официальной странице в Facebook. Он отметил также, что приносит искренние извинения всем гостям Молдавии, кто подвергся подобным действиям в аэропорту Кишинева.

"Все, кто занимается провокациями и подрывом наших двусторонних стратегических отношений с Российской Федерацией, будут выявлены, и придет время, когда будем призывать к ответу. Никто не забыт и ничто не забыто", — пообещал позднее Додон.

С похожими оценками выступило и посольство РФ в Молдавии. "Данные действия молдавских властей в канун визита вице-премьера России Дмитрия Рогозина, прибывающего сегодня в Молдавию по приглашению президента Игоря Додона, воспринимаем как недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв наших двусторонних отношений", — сообщили в посольстве.

Как отметили в диппредставительстве, "складывается ощущение, что запрет на въезд группы россиян — это очередной спланированный шаг политических сил, заинтересованных в нагнетании антироссийских настроений и ухудшении общего климата российско-молдавских отношений".

Додон хочет провести референдум

Между тем, в четверг противостояние президента и властей Молдавии обогатилось еще одним эпизодом. Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным указ Додона о проведении 24 сентября республиканского консультативного референдума по вопросам расширения полномочий президента и досрочным выборам в парламент, заявил в четверг председатель КС Тудор Панцыру.

Додон планировал вынести на референдум несколько вопросов: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданам выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории Молдавии в школах страны. Позже молдавские либералы опротестовали это решение в Конституционном суде.

"Сформулированные вопросы в декрете президента превышают полномочия главы республики и не могут быть вынесены на референдум, инициированный главой республики… Исходя из этого, КС постановляет удовлетворить запрос депутатов от Либеральной партии и объявляет неконституционным декрет президента о проведении республиканского консультативного референдума", — сказал Панцыру.

Додон заявил, что будет продвигать идею о консультативном референдуме, несмотря на решение КС, намерен созвать республиканский совет Партии социалистов по этому поводу и не исключает массовых акций в поддержку плебисцита.

Следствие двоевластия



По мнению заместителя директора Института СНГ Владимира Жарихина, противоречивые действия и заявления молдавских властей стали следствием двоевластия, которое сформировалось в Молдавии.

"С одной стороны — прозападный парламент. Он формирует правительство. С другой стороны – недавно избранный президент Игорь Додон, который позитивно относится к сотрудничеству и взаимодействию с Россией", — пояснил эксперт в интервью РИА Новости. Додон, в свою очередь, опирается на свою Партию социалистов – самую популярную на сегодняшней день в Молдавии.

"С одной стороны, Додон приезжает (в Москву), делает позитивные заявления. Он настроен на диалог с Приднестровьем. В то же время высылаются российские дипломаты, персонами нон грата объявлялись некоторые российские политики, политологи, деятели культуры. Это тоже демонстративные жесты, чтобы показать, кто в доме хозяин. Проблема еще в том, что президент по конституции обладает очень узким набором полномочий. Вся реальная власть в стране находится в руках правительства. У них классическая парламентская республика", — обрисовал ситуацию эксперт.

По мнению Жарихина, такой раскол во власти произошел вследствие изменений настроений молдавских избирателей, в том числе из-за их разочарования от ассоциации с Евросоюзом, которая была подписана Молдавией раньше, чем Украиной. Такое двоевластие, считает эксперт, опасно потерей управляемости страны, оно "может в итоге вылиться на улицы".

"Единственный выход в данной ситуации – проведение досрочных выборов в Молдове", — считает Жарихин.