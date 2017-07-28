Поезд, попавший в аварию в Барселоне, прошел все необходимые проверки
14:4828.07.2017
(обновлено: 14:49 28.07.2017)
2001
МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Поезд, попавший в аварию на железнодорожном вокзале в Барселоне, прошел все необходимые проверки, а машинист имел достаточный опыт работы, заявил министр развития Испании Иньиго де ла Серна.
"Поезд прошел все необходимые проверки согласно плану. Последняя проверка была проведена несколько дней назад, 18 июля", — сообщил министр, который прибыл на "Французский вокзал" каталонской столицы. Его выступление транслировал телеканал 24 Horas.
Глава министерства также сообщил, что 31-летний машинист имел семилетний опыт работы на железных дорогах Каталонии.
Де ла Серна озвучил уточненные данные по пострадавшим. "Пострадали 56 человек, из них 53 были доставлены в больницы. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое – он получил удар в грудь", — рассказал министр. Ранее мэр Барселоны Ада Колау сообщала о 54 пострадавших.
Министр сообщил, что в настоящее время специалисты пытаются попасть в кабину машиниста, чтобы провести проверку и установить причины аварии. "Служба Adif (компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании – ред.) проинформировала, что снижение скорости произошло так, как это предусмотрено. Но надо окончательно провести проверку, чтобы установить причины", — добавил де ла Серна.
Утром на "Французском вокзале" в каталонской столице произошла авария. Поезд пригородного сообщения, который вышел со станции Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался в оградительную платформу носом. По предварительной версии, машинист не успел затормозить. Однако в железнодорожной компании Renfe пока не комментируют причины ЧП, заявляя, что приоритет — оказание помощи людям.
Россиян среди тяжелораненых нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Испании. Генконсульство РФ в Барселоне выясняет, есть ли российские граждане среди тех, то получил легкие травмы.
В пятницу утром в столице Каталонии пригородный поезд врезался в оградительную платформу на железнодорожной станции Французский Вокзал.
В результате ЧП пострадали 54 человека.
Большинство их них получили незначительные ранения или ушибы.
По последний данным, лишь один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Состояние еще 19 пострадавших в аварии оценивается как средней степени тяжести.
Согласно данным Генконсульства России, среди тяжелораненых в результате аварии электрички российских граждан нет.
Согласно предварительной версии следствия, авария произошла из-за того, что машинист не успел во время затормозить. Однако в железнодорожной компании Renfe пока не комментируют причины ЧП.
Мэр Барселоны поблагодарила пожарных, полицию, медиков, которые быстро прибыли на место происшествия.