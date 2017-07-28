Поезд, попавший в аварию в Барселоне, прошел все необходимые проверки

Пострадавшие в результате ЧП с поездом в Барселоне

Пострадавшие в результате ЧП с поездом в Барселоне

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Поезд, попавший в аварию на железнодорожном вокзале в Барселоне, прошел все необходимые проверки, а машинист имел достаточный опыт работы, заявил министр развития Испании Иньиго де ла Серна.

"Поезд прошел все необходимые проверки согласно плану. Последняя проверка была проведена несколько дней назад, 18 июля", — сообщил министр, который прибыл на "Французский вокзал" каталонской столицы. Его выступление транслировал телеканал 24 Horas.

Глава министерства также сообщил, что 31-летний машинист имел семилетний опыт работы на железных дорогах Каталонии.

Де ла Серна озвучил уточненные данные по пострадавшим. "Пострадали 56 человек, из них 53 были доставлены в больницы. Состояние одного из пассажиров оценивается как тяжелое – он получил удар в грудь", — рассказал министр. Ранее мэр Барселоны Ада Колау сообщала о 54 пострадавших.

Министр сообщил, что в настоящее время специалисты пытаются попасть в кабину машиниста, чтобы провести проверку и установить причины аварии. "Служба Adif (компания по управлению инфраструктурой железных дорог Испании – ред.) проинформировала, что снижение скорости произошло так, как это предусмотрено. Но надо окончательно провести проверку, чтобы установить причины", — добавил де ла Серна.

Утром на "Французском вокзале" в каталонской столице произошла авария. Поезд пригородного сообщения, который вышел со станции Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался в оградительную платформу носом. По предварительной версии, машинист не успел затормозить. Однако в железнодорожной компании Renfe пока не комментируют причины ЧП, заявляя, что приоритет — оказание помощи людям.

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