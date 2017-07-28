Новые санкции США против России нарушают международное право, заявили в ФРГ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новые санкции, которые планируют ввести США против России, "нарушают международное право". Об этом в интервью Die Welt заявил координатор правительства Германии по трансатлантическим отношениям Юрген Хардт.

По его словам, такие санкции "носят экстерриториальный характер". ФРГ не собирается мириться с тем, что США с помощью санкций влияют на энергетическую политику Европы и, в частности, Германии, отметил политик.

Немецкие компании упрекают Вашингтон в том, что он использует санкции, чтобы увеличить экспорт американских нефти и газа в Европу "в ущерб европейским предприятиям", пишет Die Welt. Так, немецкие бизнесмены опасаются, что ограничительные меры Вашингтона ставят под угрозу немецкие инвестиции в энергетические проекты с Россией, включая "Северный поток-2".

В четверг сенат США одобрил подавляющим большинством голосов закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп, который уже заявлял о своем желании ввести санкции против России.

В новом законопроекте закрепляются уже действующие санкции против России, а также вводятся новые ограничения, касающиеся в основном энергетической сферы. В ответ Москва предложила сократить к сентябрю число американских дипломатов в России до 455. Кроме того, с августа посольство США не сможет использовать дачу в Серебряном бору и склады на Дорожной улице в Москве. В МИД сообщили, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы.

Законопроект раскритиковали в ЕС, так как санкции накладывают ограничения на сотрудничество европейских компаний с Россией в сфере энергетики. Министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс не исключила возможность ответных санкций против США.