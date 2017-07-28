Госдеп США получил уведомление о контрмерах России в ответ на санкции

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдеп США получил уведомление России о контрмерах в ответ на американские санкции, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 31.4% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.2% Ограничиться индивидуальными санкциями

62.1% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

4.3% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

"Мы получили уведомление российского правительства. Посол (США в РФ Джон) Теффт выразил большое разочарование и протест", — заявил представитель госдепа.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.