ООН призвала Венесуэлу разрешить протесты накануне выборов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ООН призывает правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро разрешить проведение мирных демонстраций и соблюдать право граждан на свободу слова в преддверии выборов в национальное учредительное собрание, передает агентство Рейтер.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме. Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы с пятницы ввели запрет на уличные протесты перед выборами.

"Правительство Венесуэлы должно способствовать проведению мирных протестов и должно надлежащим образом расследовать гибель по меньшей мере 25 человек в недавних демонстрациях", — сообщается на сайте управления верховного комиссара по правам человека.

Пресс-секретарь управления Лиз Тросселл также выразила надежду на то, что выборы пройдут мирно и "на основе полного уважения прав человека".

"Желание граждан Венесуэлы участвовать в выборах или нет необходимо уважать. Никого нельзя обязывать голосовать, а те, кто хочет принять участие (в голосовании – ред.), должны иметь возможность сделать это свободно", — заявила Тросселл на брифинге.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.