ООН призвала Венесуэлу разрешить протесты накануне выборов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. ООН призывает правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро разрешить проведение мирных демонстраций и соблюдать право граждан на свободу слова в преддверии выборов в национальное учредительное собрание, передает агентство Рейтер.
"Правительство Венесуэлы должно способствовать проведению мирных протестов и должно надлежащим образом расследовать гибель по меньшей мере 25 человек в недавних демонстрациях", — сообщается на сайте управления верховного комиссара по правам человека.
Пресс-секретарь управления Лиз Тросселл также выразила надежду на то, что выборы пройдут мирно и "на основе полного уважения прав человека".
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.