СМИ: замглавы МВД Украины задержали по подозрению в получении взятки

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Замглавы МВД Украины Вадима Трояна задержали по подозрению в получении взятки на 2 миллиона гривен (77,2 тысячи долларов), передает в пятницу украинское информагенство УНН со ссылкой на собственные источники.

"Заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на взятке. По данным собеседника агентства, заместителя Арсена Авакова поймали на взятке в 2 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

Других подробностей издание не сообщает. Официального подтверждения этой информации пока нет.