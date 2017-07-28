Теффт разочарован ответными мерами РФ в отношении американских дипломатов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посольство США в РФ заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов, посол Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы, говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы получили уведомление российских властей (о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности – ред.). Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления", — сказала Олсон.