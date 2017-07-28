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В мире

Ответ на санкции: МИД потребовал от США сократить число дипломатов в России

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (17)
13:4428.07.2017
(обновлено: 14:03 28.07.2017)
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© РИА Новости / Tatyana MakeyevaЗдание посольства США в Москве. Архивное фотоЗдание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Tatyana Makeyeva

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов, работающих в России. МИД предложил Вашингтону сократить численность своего дипперсонала и запретил сотрудникам посольства пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице в Москве.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Очередь за Трампом: сенат США поддержал закон о санкциях против России
Сенат США в четверг принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ должен подписать Дональд Трамп.

Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Ответ Москвы

В МИД заявили, что решение сената подтверждает "крайнюю агрессивность" Вашингтона в международных делах.

"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.

В качестве ответа МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков считает новые американские санкции началом политической войны
Также американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве. В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.

Внешнеполитическое ведомство также раскритиковало новые антироссийские санкции, которые намерены ввести Соединенные Штаты.

"Новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса", — говорится в заявлении МИД.

Путин в курсе

Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Россия опоздала с ответными мерами США на полгода, считает эксперт
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в курсе решения Министерства иностранных дел по работе американских дипломатов в России.

"Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом", — заявил Песков журналистам.

Он также пояснил, что Москва не стала дожидаться окончательного решения Америки по поводу санкций, поскольку "большее значение, наверное, представляет та форма, в которой она вышла уже после сената".

"Технологически эта форма уже представляется почти окончательной", — отметил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин о проекте новых санкций США: нас постоянно пытаются провоцировать
Журналисты также поинтересовались, связано ли решение МИД с дипломатическим скандалом конца прошлого года, когда администрация Барака Обамы выслала из США 35 дипломатов и арестовала российскую дипломатическую собственность. По словам Пескова, ответные меры обусловлены "принятием нового закона о санкциях, и в заявлении МИД об этом говорится".

"Там все изложено, мне нечего добавить", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Первые шаги"

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что сокращение числа сотрудников дипмиссий США в России и приостановка использования дачи в Серебряном Бору — лишь первые шаги в ответ на действия Штатов.

Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Политолог о санкциях: у России есть ответ на американскую "культуру кольта"
"Без всякого сомнения, будут приняты и другие", — отметил сенатор.

По его словам, в дальнейшем Москва может принять целый комплекс политических мер, в том числе запретить въезд в Россию конгрессменов, которые голосовали за законопроект о новых санкциях.

Клинцевич добавил, что терпение России из-за "некорректности и беспринципности американских властей, граничащих с хамством", находится на пределе.

"Мы по-прежнему заинтересованы в диалоге, сотрудничестве с США, но не можем не реагировать на такие действия", — уточнил член Совфеда.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал меры, которые МИД ввел в отношении американских дипломатов, "закономерными и адекватными".

Флаги США и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Как и когда рассыплется карточный домик коллективного Запада
"Мы не даем возможности нашим стратегическим друзьям упрекнуть нас в каком-то переборе. <…> Мы ответили зеркально и совершенно закономерно, поскольку глотать подобного рода пилюли становится уже просто непозволительно", — сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Перспективы американского закона

Законопроект, одобренный сенатом, в ближайшее время поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Теоретически американский лидер может наложить свое вето, однако конгресс, скорее всего, сможет обойти его большинством голосов.

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чем новые американские санкции грозят России
Впрочем, Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, законопроект включает пункт, обязывающий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

"Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран (России, Ирана и КНДР. — Прим. ред.), как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждем итогового документа, чтобы приступить к его внедрению", — заявила накануне представитель президентской администрации Сара Сандерс.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
gmzcom
предложили-выслали.ограничили-арестовали.Может мы чего-то не знаем,что есть причины чтоб Россия так робко принимала ответные меры....бумаги американские продать отличный вариант!а эти деньги направить на развитие своей промышленности!!!
14:24
28.07.2017
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Африкан Дрынов
Роды были затяжные!Наконец то родили слонёнка!
14:26
28.07.2017
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