Ответ на санкции: МИД потребовал от США сократить число дипломатов в России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов, работающих в России. МИД предложил Вашингтону сократить численность своего дипперсонала и запретил сотрудникам посольства пользоваться дачей в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице в Москве.

Сенат США в четверг принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ должен подписать Дональд Трамп.

Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Ответ Москвы

В МИД заявили, что решение сената подтверждает "крайнюю агрессивность" Вашингтона в международных делах.

"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.

В качестве ответа МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Также американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве. В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть интересы США.

Внешнеполитическое ведомство также раскритиковало новые антироссийские санкции, которые намерены ввести Соединенные Штаты.

"Новый закон ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике. Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией, несет в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса", — говорится в заявлении МИД.

Путин в курсе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в курсе решения Министерства иностранных дел по работе американских дипломатов в России.

"Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом", — заявил Песков журналистам.

Он также пояснил, что Москва не стала дожидаться окончательного решения Америки по поводу санкций, поскольку "большее значение, наверное, представляет та форма, в которой она вышла уже после сената".

"Технологически эта форма уже представляется почти окончательной", — отметил представитель Кремля.

Журналисты также поинтересовались, связано ли решение МИД с дипломатическим скандалом конца прошлого года, когда администрация Барака Обамы выслала из США 35 дипломатов и арестовала российскую дипломатическую собственность. По словам Пескова, ответные меры обусловлены "принятием нового закона о санкциях, и в заявлении МИД об этом говорится".

"Там все изложено, мне нечего добавить", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Первые шаги"

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РИА Новости, что сокращение числа сотрудников дипмиссий США в России и приостановка использования дачи в Серебряном Бору — лишь первые шаги в ответ на действия Штатов.

"Без всякого сомнения, будут приняты и другие", — отметил сенатор.

По его словам, в дальнейшем Москва может принять целый комплекс политических мер, в том числе запретить въезд в Россию конгрессменов, которые голосовали за законопроект о новых санкциях.

Клинцевич добавил, что терпение России из-за "некорректности и беспринципности американских властей, граничащих с хамством", находится на пределе.

"Мы по-прежнему заинтересованы в диалоге, сотрудничестве с США, но не можем не реагировать на такие действия", — уточнил член Совфеда.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал меры, которые МИД ввел в отношении американских дипломатов, "закономерными и адекватными".

Перспективы американского закона

"Мы не даем возможности нашим стратегическим друзьям упрекнуть нас в каком-то переборе. <…> Мы ответили зеркально и совершенно закономерно, поскольку глотать подобного рода пилюли становится уже просто непозволительно", — сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

Законопроект, одобренный сенатом, в ближайшее время поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Теоретически американский лидер может наложить свое вето, однако конгресс, скорее всего, сможет обойти его большинством голосов.

Впрочем, Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий президента. В частности, законопроект включает пункт, обязывающий главу государства заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

"Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран (России, Ирана и КНДР. — Прим. ред.), как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждем итогового документа, чтобы приступить к его внедрению", — заявила накануне представитель президентской администрации Сара Сандерс.