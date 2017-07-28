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В мире

В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

13:4428.07.2017
(обновлено: 14:36 28.07.2017)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПамятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве. Архивное фотоПамятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Польский Институт национальной памяти (IPN) заявил, что опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю.

Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов
На прошлой неделе российское военное ведомство рассекретило уникальные архивные документы об освобождении Польши от нацизма. На сайте Минобороны можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения, свидетельствующие о благожелательном отношении поляков к советским воинам.

Эти документы опровергают распространенную в Польше точку зрения о том, что Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и усмотрел фальсификацию истории.

В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными. По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации.

Речь идет о фразе: "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, что IPN считает, что летом 1944 года были обязательны довоенные границы Польши, а их Красная Армия пересекла уже в январе того года.

Бойцы Красной Армии в окопах. 1942
© РИА Новости / Борис Кудояров
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В прорыв идут штрафные батальоны: вермахт против Красной армии
"С этого момента началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе. После изгнания из города немцев Красная Армия и НКВД окружили и разоружили около восьми тысяч участвовавших в битвах за освобождение города солдат Армии Крайовой, которых потом вывезли в Калугу. Офицеров АК арестовали и вывезли в лагеря в СССР. Так выглядело "освобождение" Кресов", — заявили в институте.

В IPN также отметили, что документы о действиях советских войск в центральной части Польши публиковались и ранее, однако, в отличие от представленных Минобороны РФ, содержали в себе "критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу, связанные с этим опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы".

"Можно понять отмеченные в опубликованных документах эпизодические или локальные реакции измученного пятилетней немецкой оккупацией населения на вторжение Красной Армии в Польшу. Надеялись, что она принесет свободу, часто не было известно, какие у Советов планы в отношении Польши. Реальность быстро принесла разочарование: Красная армия действительно вытеснила немцев с польских земель, но в то же время играла роль защитного зонта для процесса силового введения в Польше коммунистической диктатуры", — говорится в сообщении.

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  • 30.1%

    Нужно не просто вводить санкции, а разорвать дипотношения

  • 6.6%

    Нет, это внутреннее дело Польши

  • 10%

    Не вижу смысла: это не повлияет на решение Варшавы
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По мнению IPN, для подавляющего большинства поляков Красная Армия принесла не освобождение, а "новое, хотя, без сомнения, не сравнимое с немецкой оккупацией порабощение". "Пытаясь поставить польскую сторону в позицию "благодарности" за "освобождение" от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами", — заявили в институте.

Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений, совершенных в отношении поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследования преступлений против человечности и военных преступлений.

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© РИА Новости
Цена Победы. Великая Отечественная война в архивных кадрах
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
АНДРЕЙ КОННИН
Если бы в 45-м мы остановились на нашей западной границе, сейчас бы не было ни Польши, ни этих перманентных проблем с этой вечно всем недовольной нацией.
13:58
28.07.2017
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