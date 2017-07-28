В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Польский Институт национальной памяти (IPN) заявил, что опубликованные Министерством обороны России документы об освобождении Красной Армией территории Польши фальсифицируют историю.
Эти документы опровергают распространенную в Польше точку зрения о том, что Красная Армия принесла полякам не освобождение, а новое порабощение. Именно в этом Институт национальной памяти и усмотрел фальсификацию истории.
В Варшаве утверждают, что публикация Минобороны предназначена для того, чтобы доказать, что поляки считали солдат Красной Армии исключительно освободителями. Этот тезис IPN называет предвзятым, документы — специально отобранными и вырванными из контекста, а комментарии — необъективными. По мнению авторов заявления, "ложная картина" освобождения Польши дается уже во вступлении к публикации.
Речь идет о фразе: "Летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта в районе Бреста подошли к границе Советского Союза. Началось освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации". Здесь "фальсификация" заключается в том, что IPN считает, что летом 1944 года были обязательны довоенные границы Польши, а их Красная Армия пересекла уже в январе того года.
В IPN также отметили, что документы о действиях советских войск в центральной части Польши публиковались и ранее, однако, в отличие от представленных Минобороны РФ, содержали в себе "критическое мнение польского общества, связанное с вторжением Красной Армии в Польшу, связанные с этим опасения и даже протесты против репрессий и ограничения гражданской свободы".
"Можно понять отмеченные в опубликованных документах эпизодические или локальные реакции измученного пятилетней немецкой оккупацией населения на вторжение Красной Армии в Польшу. Надеялись, что она принесет свободу, часто не было известно, какие у Советов планы в отношении Польши. Реальность быстро принесла разочарование: Красная армия действительно вытеснила немцев с польских земель, но в то же время играла роль защитного зонта для процесса силового введения в Польше коммунистической диктатуры", — говорится в сообщении.
53.3%Конечно, за оскорбление памяти погибших должны ответить
30.1%Нужно не просто вводить санкции, а разорвать дипотношения
6.6%Нет, это внутреннее дело Польши
10%Не вижу смысла: это не повлияет на решение Варшавы
Созданный в 1998 году Институт национальной памяти Польши занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха для расследования преступлений, совершенных в отношении поляков в послевоенное время – до 1990 года. В ведении института также находятся вопросы люстрации и расследования преступлений против человечности и военных преступлений.