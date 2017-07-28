Катар призвал ООН помочь в урегулировании кризиса в Персидском заливе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава МИД Катара Мохаммад бен Абдуррахман Аль Тани призвал ООН помочь урегулировать кризис в Персидском заливе, обвинив страны "арабской четверки" — инициаторов блокады Дохи — в нарушении международного права, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

По мнению министра, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет демонстрируют упрямство и не предпринимают шагов к урегулированию кризиса. "Совет безопасности, Генеральная ассамблея и все механизмы ООН должны сыграть роль (в разрешении конфликта – ред.)", — заявил министр журналистам после обсуждения ситуации с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Постпред Китая при ООН Лю Цзеи, в свою очередь, заявил журналистам, что Совбез займется данной проблемой при наличии официального запроса.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.