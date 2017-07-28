Ответные меры на санкции США могут быть комплексными, заявил Клинцевич

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сокращение числа сотрудников дипмиссий США в РФ и приостановка использования дачи в Серебряном бору – лишь первые шаги в ответ на ситуацию с принятием Конгрессом и Сенатом США закона об антироссийских санкциях и ситуацию с российской дипсобственностью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
30.9%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.4%Ограничиться индивидуальными санкциями
63.2%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
3.6%Никак, зачем еще больше обострять отношения
"Это только первые шаги, без всякого сомнения, будут приняты и другие", — сказал сенатор.
По его словам, в дальнейшем может быть принят целый комплекс политических мер, в том числе запрет на въезд в РФ проголосовавших за принятие закона о санкциях против России членов Конгресса и Сената США.
"В этом комплексе (мер) могут быть достаточно неожиданные вещи", — заявил Клинцевич.