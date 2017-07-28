Ответные меры на санкции США могут быть комплексными, заявил Клинцевич

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сокращение числа сотрудников дипмиссий США в РФ и приостановка использования дачи в Серебряном бору – лишь первые шаги в ответ на ситуацию с принятием Конгрессом и Сенатом США закона об антироссийских санкциях и ситуацию с российской дипсобственностью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). МИД РФ в пятницу сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

"Это только первые шаги, без всякого сомнения, будут приняты и другие", — сказал сенатор.

По его словам, в дальнейшем может быть принят целый комплекс политических мер, в том числе запрет на въезд в РФ проголосовавших за принятие закона о санкциях против России членов Конгресса и Сената США.

"В этом комплексе (мер) могут быть достаточно неожиданные вещи", — заявил Клинцевич.