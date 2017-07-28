Бывший генсек НАТО заявил об опасности разрушения единства Запада

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил об опасности разделения Европы и разрушения единства Запада.

"У Европы и США одна конечная цель — обеспечение безопасности в Восточной Европе и нормализация отношений с Россией. Эта цель не должна приноситься в жертву в перекрестном огне разных коммерческих интересов. Такой сценарий разрушит трансатлантическое единство по России и разделит Европу", — написал он в своей статье в газете Financial Times

По мнению бывшего генсека НАТО, улучшение отношений с Москвой нужно для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, Расмуссен призвал Европу усиливать санкции против РФ.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 30.5% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.5% Ограничиться индивидуальными санкциями

63.4% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

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Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу , который имеет право наложить на него вето.

Ранее ЕС назвал законопроект о санкциях против РФ односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".