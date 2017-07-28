Бывший генсек НАТО заявил об опасности разрушения единства Запада

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил об опасности разделения Европы и разрушения единства Запада.Financial Times.
По мнению бывшего генсека НАТО, улучшение отношений с Москвой нужно для стабилизации ситуации на Украине. Тем не менее, Расмуссен призвал Европу усиливать санкции против РФ.
30.5%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.5%Ограничиться индивидуальными санкциями
63.4%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
3.6%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Ранее ЕС назвал законопроект о санкциях против РФ односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".