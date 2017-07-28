Около 200 боевиков "Джебхат ан-Нусры"* без боя покинут ливанский Эрсаль

ЭРСАЛЬ (Ливан), 28 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 200 боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* во главе с Абу Малеком Ат-Талли покинет горный район Эрсаль без боя согласно достигнутым договоренностям с ливанским движением "Хезболлах", сообщила РИА Новости заместитель главы администрации города Эрсаль Рима Крунбе.

"Особыми деталями я не располагаю… На данный момент достигнуто отличное соглашение… Я знаю, что в долине Хмейид (где расположен лагерь беженцев) собирают вещи … Согласно договоренности, все боевики должны покинуть горный район Эрсаль", — рассказала Крунбе, добавив, что приблизительное число боевиков — 200 человек.

В четверг источник в "Хезболлах" сообщил РИА Новости, что, согласно достигнутым договоренностям, террористы "Джебхат ан-Нусры"* в свою очередь должны передать пятерых пленных бойцов шиитского движения.

Ливанское движение "Хезболлах" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусры"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсалем горный район Флита (сирийская территория).

Лидер ливанского движения объявил в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на ливано-сирийской границе в Эрсале. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление — со стороны Флиты с сирийской территории, второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считался самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.