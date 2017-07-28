Путин одобрил заявление МИД об ответных мерах на санкции США, заявил Песков

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин санкционировал заявление МИД РФ, в котором, в частности, говорится о праве Москвы в ответ на санкции США в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин санкционировал заявление МИД РФ, в котором, в частности, говорится о праве Москвы в ответ на санкции США в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, связано ли принятие этого заявления МИД РФ в связи с ситуацией вокруг российской дипсобственности в США, Песков отметил, что "это связано с принятием нового закона о санкциях, и в заявлении МИДа об этом говорится". "Там все изложено, мне нечего добавить", — сказал он.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что было принято решение не ждать финального законопроекта, подписанного президентом США Дональдом Трампом, так как в данном случае, по словам Пескова, "большее значение, наверное, представляет та форма, в которой она вышла уже после сената". "Технологически эта форма уже представляется почти окончательной", — заметил Песков.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).