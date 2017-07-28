Премьер Мальты считает, что Великобритания в итоге останется в Евросоюзе

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 28 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) в итоге не произойдет, считает премьер-министр Мальты Джордж Мускат.

"Я начинаю верить, что в действительности Brexit не произойдет. Я вижу обнадеживающие признаки того, что начинается отлив… Референдум был демократическим, но привел к ситуации, в которой проигрывают все. Закрались сомнения. Было бы хорошо, если бы политический лидер в Великобритании проявил достаточную смелость, чтобы воспользоваться этим импульсом и сказать: давай снова предоставим окончательное решение по Brexit людям", — приводит в пятницу слова Муската электронная версия европейского издания газеты Politico

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.