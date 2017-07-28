Москва предложила США сократить число дипломатов в России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов в России, говорится в заявлении МИД.

Вашингтону предложили оставить в России 455 сотрудников посольства и консульств — столько же российских дипломатов находятся в США.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", — подчеркнули в ведомстве.

Также американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном бору и склады на Дорожной улице в Москве. В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право и другие меры, которые могут затронуть интересы США.

Это решение было принято на фоне одобрения конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях. В МИД назвали принятие документа "шантажом, нацеленным на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией", который несет угрозу для многих стран и бизнеса.

В ведомстве подчеркнули, что закон призван, используя политические инструменты, "создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".

"Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств", — добавили в МИД.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 30.6% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.4% Ограничиться индивидуальными санкциями

63.5% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

3.5% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин одобрил заявление МИД. В Совфеде российский ответ назвали "закономерным и адекватным".

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, ранее его одобрила палата представителей. Теперь документ должен подписать Дональд Трамп, который имеет право наложить на закон вето. Для его преодоления конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате.

Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года, документ в основном касается российского энергетического сектора.