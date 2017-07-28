Москва предложила США сократить число дипломатов в России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов в России, говорится в заявлении МИД.
"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", — подчеркнули в ведомстве.
Также американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном бору и склады на Дорожной улице в Москве. В МИД отметили, что Россия оставляет за собой право и другие меры, которые могут затронуть интересы США.
В ведомстве подчеркнули, что закон призван, используя политические инструменты, "создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".
"Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств", — добавили в МИД.
30.6%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.4%Ограничиться индивидуальными санкциями
63.5%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
3.5%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, ранее его одобрила палата представителей. Теперь документ должен подписать Дональд Трамп, который имеет право наложить на закон вето. Для его преодоления конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате.
Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года, документ в основном касается российского энергетического сектора.