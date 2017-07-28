В Барселоне число пострадавших в аварии поезда выросло до 54 человек

Пострадавшие в результате ЧП с поездом на железнодорожной станции Французский Вокзал в Барселоне

Пострадавшие в результате ЧП с поездом на железнодорожной станции Французский Вокзал в Барселоне

МАДРИД, 28 июл – РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии пригородного поезда на барселонской железнодорожной станции "Французский вокзал" возросло до 54, сообщила мэр каталонской столицы Ада Колау.

Ранее сообщалось о 48 раненых. "Конечная цифра – 54 пострадавших, большинство нетяжело. Это было очень серьезная авария, и, к счастью, никаких серьёзных жертв, кроме одного (один находится в тяжелом состоянии – ред.), посмотрим, как будет развиваться его состояние", — заявила прибывшая на место ЧП мэр Барселоны Колау, слова которой цитирует La Vanguardia.

Мэр также поблагодарила за оперативную работу пожарных, полицию, медиков, которые быстро прибыли на место происшествия. "Все прибыли очень быстро и скоординировали усилия для того, чтобы наилучшим образом оказать помощь пострадавшим, успокоить и взять ситуацию под контроль", — добавила Колау.

Поезд пригородного сообщения, который вышел со станции Сант-Висенс-де-Кальдерс (провинция Таррагона), врезался в оградительную платформу носом. По предварительной версии, машинист не успел затормозить. Однако в железнодорожной компании Renfe пока не комментируют причины ЧП, заявляя, что приоритет — оказание помощь людям.

Место ЧП оцеплено, однако вокзал продолжает работать в нормальном режиме. На место прибыли пожарные, полиция и медики, а также руководство Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. "Внимательно слежу за развитием ситуации с аварией поезда пригородного сообщения в Барселоне. Желаю скорейшего и полного выздоровления раненым", — написал глава испанского кабинета в Twitter.

Рахой также позвонил председателю Женералитета (правительства) Каталонии Карлесу Пучдемону, чтобы выяснить подробности аварии, об этом сообщил сам Пучдемон в Twitter.

По последним данным, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, состояние еще 19 – в том числе машиниста – оценивается как средней тяжести 34 человека получили легкие ранения и травмы. Россиян среди тяжелораненых нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Испании. Генконсульство РФ в Барселоне выясняет, есть ли российские граждане среди тех, то получил легкие травмы.