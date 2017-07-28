В Китае выпустили серию почтовых марок АрМИ-2017

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР. Архивное фото

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Серию почтовых марок, посвященную международным военным играм АрМИ-2017, выпустили в Китае, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме почтовых марок изготовлены коллекционные открытки, конверты и афиши с символикой конкурса, которые будут особенно широко распространяться в трех районах КНР, где проводятся международные состязания: Корла, Чанчунь (провинция Цзилинь) и Гуаншуй (провинции Хубэй).

"В Китае выпущена серия почтовых марок, посвященная армейским международным играм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные подборки содержат символику конкурсов, другие раскрывают суть и содержание конкурсов, проходящих на территории КНР на полигоне "Корла". Для привлечения внимания профессиональных филателистов наряду с массовыми выйдут марки, выпущенные ограниченным тиражом.

Китайская сторона третий год подряд принимает участие в играх, однако отдельные международные конкурсы на территории КНР проходят впервые. В прошлом году международные этапы соревнований "Безопасная среда" проводились в Костромской области, "Чистое небо" — в Краснодарском крае, "Мастер-оружейник" — в Пензенской области, Суворовский натиск – в Подмосковье.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая за 14 дней непрерывных состязаний.