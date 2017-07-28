В МИД Китая прокомментировали акции США против России, Ирана и КНДР

ПЕКИН, 28 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Все страны должны решать имеющиеся противоречия дружественным путем, односторонние санкции не должны применяться при каждом удобном случае, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя одобрения Сенатом США закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР.

"Мы обратили внимание на соответствующие события, также мы отметили реакцию России, Германии, Франции и других стран ЕС. Китайская сторона всегда придерживалась мнения, что разрешение любых разногласий, возникающих между государствами, должно происходить посредством дружественных переговоров", — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что "Китай выступает против применения односторонних санкций по любому поводу".

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.