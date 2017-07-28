Адвокат не знает о намерениях Саакашвили вернуться на Украину в пятницу

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов сообщил, что не владеет информацией его о возможном возвращении на Украину в пятницу.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться на Украину.

"Само собой, он вернется на Украину. Но пока сказать, что он будет сегодня или завтра, никто не может. Потому что здесь речь о безопасности человека", — сказал Богомазов в пятницу РИА Новости.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.