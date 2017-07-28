В Литве предложили обсудить возможность предоставить Саакашвили гражданство

ВИЛЬНЮС, 28 июл — РИА Новости. Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставить литовское гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, сообщает портал Lietuvos žinios.
Как утверждает издание, Ауштрявичюс предлагает оценить решение Порошенко лишить Саакашвили украинского гражданства. По мнению литовского политика, члена Европарламента, в первую очередь "Саакашвили можно предоставить вид на жительство Литвы, бывший лидер Грузии мог бы здесь создать какую-нибудь организацию по политическому анализу, консультациям, а литовское гражданство позволит ему работать в Европе".
"Выдача гражданства Литвы – это комплексная вещь, правовое регулирование этого вопроса серьезное, но я не отбрасываю такой возможности", — сказал Ауштравичюс изданию.
Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.