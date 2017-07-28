В Литве предложили обсудить возможность предоставить Саакашвили гражданство

ВИЛЬНЮС, 28 июл — РИА Новости. Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагает рассмотреть возможность предоставить литовское гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, сообщает портал Lietuvos žinios.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

Как утверждает издание, Ауштрявичюс предлагает оценить решение Порошенко лишить Саакашвили украинского гражданства. По мнению литовского политика, члена Европарламента, в первую очередь "Саакашвили можно предоставить вид на жительство Литвы, бывший лидер Грузии мог бы здесь создать какую-нибудь организацию по политическому анализу, консультациям, а литовское гражданство позволит ему работать в Европе".

"Выдача гражданства Литвы – это комплексная вещь, правовое регулирование этого вопроса серьезное, но я не отбрасываю такой возможности", — сказал Ауштравичюс изданию.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.