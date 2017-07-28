В ДНР за сутки из-за обстрелов произошло два пожара

ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Два пожара произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили в пятницу в МЧС ДНР.
"Двадцать седьмого июля в результате попадания взрывоопасного предмета произошел пожар в районе станции Донецк-Северный, огнем уничтожена сухая растительность на площади 900 квадратных метров. В Донецке в поселке Старомихайловка огнем уничтожен гараж и автомобиль", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
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